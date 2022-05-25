Литва прийме на реабілітацію українських військових у найближчі тижні

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, йдеться на сайті литовського міноборони.

"У найближчі тижні Литва прийме на реабілітацію українських солдатів. Система охорони здоров'я Литви готова прийняти на лікування поранених солдатів", - сказав він.

Збройні сили Литви готові провести навчання українських саперів і забезпечити підготовлених фахівців індивідуальними засобами розмінування.

"Ми повинні працювати разом, щоб якомога швидше закінчити війну в Україні, і Україні, яка показала свою силу, треба всіляко допомагати. Навчання українських військовослужбовців використанню західної військової техніки в даний час є головним пріоритетом", - наголосив Анушаускас.

Також Литва продовжить надавати військову техніку Україні.

За словами Анушаускаса, кількість країн, що безпосередньо підтримують Україну, збільшилася ще на чотири - до 47 країн.

Зазначається, що США організовують координаційні зустрічі між міністрами оборони країн, що надають допомогу Україні. Під час зустрічей міністри оборони цих країн обговорюють і погоджують свою підтримку України. Наступна така зустріч запланована на 15 червня в Брюсселі.

Раніше очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна сама визначить передумови для припинення війни.

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