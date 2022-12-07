Литва також заборонила мовлення телеканалу "Дождь", який закликав підтримувати російських окупантів
Литва анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь" після аналогічного рішення Латвії, куди переїхав канал після блокування у РФ
Про це повідомляє Delfi.
Відповідне рішення ухвалила Литовська комісія з питань радіо та телебачення. Причиною стало анулювання ліцензії телеканалу в Латвії. Латвійський дозвіл на мовлення давав каналу право розповсюджувати створений контент у країнах ЄС, США та інших країнах.
"Він був включений до списку програм, що ретранслюються мовниками телепрограм, що надають послуги в Латвії, послуги постачальників аудіовізуальних медіапослуг на запит, доступний на платформі обміну відео YouTube. Після анулювання ліцензії на мовлення "Дождя" він з 8 грудня не буде доступний і в Литві", - заявили у литовській комісії.
Служба державної безпеки Латвії раніше розпочала розслідування щодо телеканалу "Дождь" у зв'язку зі словами ведучого програми новин "Тут і зараз" Олексія Коростельова про порушення прав росіян, мобілізованих для участі у війні проти України, і про те, що багатьом російським військовослужбовцям глядачі каналу "змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".
Як повідомила Служба безпеки Латвії 2 грудня, стосовно телеканалу є підозри щодо надання допомоги російським окупаційним силам.
У РФ телеканал "Дождь" визнаний так званим іноагентом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сайт телеканалу було заблоковано у РФ. Влітку канал відновив мовлення з Риги.
- 6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь".
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