Про це повідомляє Delfi.

Відповідне рішення ухвалила Литовська комісія з питань радіо та телебачення. Причиною стало анулювання ліцензії телеканалу в Латвії. Латвійський дозвіл на мовлення давав каналу право розповсюджувати створений контент у країнах ЄС, США та інших країнах.

"Він був включений до списку програм, що ретранслюються мовниками телепрограм, що надають послуги в Латвії, послуги постачальників аудіовізуальних медіапослуг на запит, доступний на платформі обміну відео YouTube. Після анулювання ліцензії на мовлення "Дождя" він з 8 грудня не буде доступний і в Литві", - заявили у литовській комісії.

Служба державної безпеки Латвії раніше розпочала розслідування щодо телеканалу "Дождь" у зв'язку зі словами ведучого програми новин "Тут і зараз" Олексія Коростельова про порушення прав росіян, мобілізованих для участі у війні проти України, і про те, що багатьом російським військовослужбовцям глядачі каналу "змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".

Як повідомила Служба безпеки Латвії 2 грудня, стосовно телеканалу є підозри щодо надання допомоги російським окупаційним силам.

У РФ телеканал "Дождь" визнаний так званим іноагентом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сайт телеканалу було заблоковано у РФ. Влітку канал відновив мовлення з Риги.

6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь".

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