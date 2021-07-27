Литва відхилила позов Шарія щодо позбавлення його статусу біженця
Литовський суд відмовив блогеру Анатолію Шарію в оскарженні рішення департаменту міграції Литви щодо позбавлення статусу біженця: відтепер він мусить залишити ЄС
Про це розповів адвокат Марк Фейгін, який ініціював позбвавлення Анатолія Шарія статусу біженця в країні у Twitter.
"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві і заборони в'їзду в Литву терміном на 5 років. Він оскаржив це рішення департаменту міграції Литви, але після відмови йому, він повинен покинути ЄС", - зазначив Фейгін.
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Марк Фейгін пояснив, що до кінця серпня за його заявою щодо проросійського пропагандиста Анатолія Шарія буде "порушено кримінальну справу в ЄС за відмивання злочинно отриманих грошей від влади РФ і придбання на ці гроші будинку в Іспанії".
Адвокат наголосив, що в ЄС вже розпочато перевірку щодо відмивання коштів.
- Нагадаємо, 6 лютого Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Того ж дня СБУ провела слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".
- 17 лютого Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.
- 25 лютого підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ на допит, відтак його оголошено у державний розшук.
- Першого березня Шарія, підозрюваного в державній зраді, оголосили в розшук
- Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.
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