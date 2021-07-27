Литва відхилила позов Шарія щодо позбавлення його статусу біженця

Про це розповів адвокат Марк Фейгін, який ініціював позбвавлення Анатолія Шарія статусу біженця в країні у Twitter.



"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві і заборони в'їзду в Литву терміном на 5 років. Він оскаржив це рішення департаменту міграції Литви, але після відмови йому, він повинен покинути ЄС", - зазначив Фейгін.



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Марк Фейгін пояснив, що до кінця серпня за його заявою щодо проросійського пропагандиста Анатолія Шарія буде "порушено кримінальну справу в ЄС за відмивання злочинно отриманих грошей від влади РФ і придбання на ці гроші будинку в Іспанії".



Адвокат наголосив, що в ЄС вже розпочато перевірку щодо відмивання коштів.