Литва відправила першу партію теплого одягу для українських захисників

Про це написав у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас .

«Сьогодні першу партію теплих светрів та термокомплектів Литва відправила бійцям України», - пише міністр.

Повідомляється, що в найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 000 светрів і 15 000 термокомплектів

17 грудня у Литві за участі Зеленської відкрили українськомовний аудіогід у Національному музеї "Палац Великих князів Литовських".

21 грудня із солідарності Вільнюський, Каунаський, Вілкавішкський та інші муніципалітети Литви візьмуть участь в акції "Година з Україною", в рамках якої вимкнуть святкове освітлення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb