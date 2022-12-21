Із солідарності з Україною: в муніципалітетах Литви на годину вимкнуть святкове освітлення

Про це повідомляє видання Suduvos gidas.

"На знак солідарності з Україною Вільнюс візьме участь у цій акції та на годину вимкне всі різдвяні декорації: і вогні на головній ялинці, і освітлення вулиць та мостів", - сказав мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

За його словами, ця символічна дія важлива і для біженців з України, які живуть у Вільнюсі, їх у місті 30 тисяч.

"Так ми згадаємо, що, на жаль, не всі люди зараз можуть користуватися електрикою, яка є у нас. Ми повинні пам'ятати, що зараз найголовніше, - це фінансова і моральна підтримка України", - сказав мер.

Зазначається, що у литовських муніципалітетах о 20:00 на одну годину рекомендовано вимкнути святкове освітлення в громадських місцях міст та в домівках мешканців.

Ініціатором акції "Година за Україну" стали президент України Володимир Зеленський, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі та мер Лондона Садік Хан. У Литві акцію підтримав Андріус Кубілюс - депутат Європейського парламенту та міжнародної мережі підтримки України U4U, який закликав муніципалітети країни підтримати Україну.

"21 грудня - найтемніший день у році. Але темрява для України почалася в середині жовтня, коли Росія почала атакувати та обстрілювати цивільну енергетичну інфраструктуру країни. Понад 10 млн людям доведеться пережити зиму без електрики, тепла та води, оскільки прогнозується падіння зовнішньої температури до 20 градусів морозу", - написав він у зверненні до Асоціації муніципалітетів Литви.

Відомо, що українську ініціативу підтримують Париж, Нью-Йорк, Сідней, Варшава, Прага, Единбург, Ліверпуль, Рейк’явік, Софія, Оттава, Гельсінкі та інші міста світу.

Станом на 18 грудня, в Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи: в системі наявний дефіцит енергії через морози та ураження інфраструктури після обстрілів РФ.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що аби повністю відновити виробництво електроенергії в Україні необхідно 2-3 тижні, а аби повернути її стан до того, який був до початку обстрілів, необхідні роки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для підтримки збалансованої роботи енергосистеми в Україні 20 грудня застосовано аварійні відключення в 11 регіонах.

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