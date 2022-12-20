Аварійні відключення 20 грудня застосовано в 11 регіонах України

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що українська енергосистема пережила вже 9 масованих атак і десятки ударів. Зараз енергетики долають наслідки вчорашнього ворожого удару БПЛА на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні. Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, маємо влучання по високовольтній мережі. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною", – додав прем'єр.

Денис Шмигаль зауважив, що українцям потрібно готуватися до нових атак, адже Росія робитиме все, аби Новий рік і Різдво в Україні пройшли в темряві. І наголосив, що за нинішніх умов неможливо прогнозувати терміни відновлення стабільного енергопостачання.

"Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", – сказав він.

На ранок 20 грудня в Києві діяли аварійні відключення світла, деякі котельні працювали почергово. Як повідомляли в Укренерго, у столиці забезпечувалося менше половини потреби споживання електроенергії

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