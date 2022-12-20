У Києві досі діють аварійні відключення світла, деякі котельні працюють почергово

Про це передає Київська міська військова адміністрація у телеграмі.

"Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень", - йдеться в повідомлення.

Водопостачання у столиці працює в штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян, то котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Своєю чергою у КМДА наголошують, що у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом 2 годин у місті можливі перебої з водопостачанням.

У КМВА нагадують, що в місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів незламності, де може зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово.

"Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу перемогу!" - додає начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Тож в столиці та області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

Вранці 20 грудня через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену Києва здійснювався від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".

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