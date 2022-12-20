У Києві відновили рух потягів на всіх лініях метро
Вранці 20 грудня через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену Києва здійснювався від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна". Наразі рух відновили на всіх лініях
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна". Енергетики ліквідували всі несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" - написав він.
Вранці у зв’язку з різкими перепадами електричної напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснювався від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Рух наземною ділянкою було призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна" були тимчасово зачинені на вхід. Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену було відновлено.
- Нагадаємо, ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Тож в столиці та області ввели в дію екстрені відключення електроенергії, планові графіки не діяли.
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