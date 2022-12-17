У Литві за участі Зеленської відкрили українськомовний аудіогід у Національному музеї "Палац Великих князів Литовських"
Перша леді Олена Зеленська взяла участь в офіційному відкритті українськомовного аудіогіда у Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" у Литві
Про це вона написала у facebook.
"Разом із колегою та другом першою леді Литви Діаною Наусєдєне офіційно відкрили українськомовний аудіогід у Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" – наймасштабнішому реставраційному проєкті незалежної Литви. Разючі колекції Національного музею свідчать про глибоке історичне коріння Литви, а також про спільні з Україною історичні події та культурну спадщину", - написала Перша Леді.
Зокрема, за її словами, перший український аудіогід презентовано в Естонії, у Талліннському музеї лицарських орденів. Його обрали за відгуками, позаяк за популярністю цей об’єкт посідає перше місце. Тепер музей планує також виставку українських орденів – спільно з українським Музеєм Другої світової війни.
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Також перший українськомовний аудіогід в Індонезії та регіоні звучить у храмі Улувату – провідній індуїстській святині Балі. До початку ХХ століття в Улувату могли входити лише члени королівської родини.
"Вдячна Міністерству закордонних справ України за постійну підтримку проєкту, а посольствам України в Індонезії, Естонії та Литві – за реалізацію на місцях. Після російського нападу наш іще довоєнний проєкт аудіогідів набув далеко не туристичного сенсу. Тоді як Росія говорить через руйнування, ми промовлятимемо до світу й одне до одного через культуру, історію та цінності – матеріальні й духовні", - написала Зеленська.
- 14 грудня Зеленська і дружина Макрона відвідали українських дітей у французькій школі.
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