Зеленська і дружина Макрона відвідали українських дітей у французькій школі

Про це Олена Зеленська повідомила у телеграмі.

У цій школі навчаються 8 українських дітей, які вимушено покинули нашу країну через війну.

"Відвідали місцеву школу. Це одна зі шкіл, у яких допомагають адаптуватися дітям, що не володіють французькою, та у яких вчаться діти різних національностей. Також у школі мала приємне спілкування з українськими школярами, які навчаються у трьох тутешніх академіях, із їхніми батьками та викладачами. Обговорили, як зробити інтеграцію в навчальний процес у франкомовних школах ще м’якшою та що ми спільно з французьким урядом можемо для цього зробити", - написала перша леді.

Олена Зеленська також зауважила, що саме Париж став першим французьким містом, що запровадило офіційне вивчення української мови в школах.

"Вдячна пані Макрон за особисту турботу, якою вона постійно оточує українських дітей, чи то зустрічаючи наших маленьких онкопацієнтів просто з літака, чи ось тут, у школі, розмовляючи з учнями про улюблені предмети. Педагог у минулому, вона робить це з щирого серця, і діти це відчувають. А щирість у допомозі – найцінніше з усього, що ми отримуємо у Франції", - додала Зеленська.

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