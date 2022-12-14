Зеленська і дружина Макрона відвідали українських дітей у французькій школі
Перша леді України Олена Зеленська, міністр освіти Франції Пап Ндіайє і перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали українських дітей, які вчаться в одній з французьких шкіл
Про це Олена Зеленська повідомила у телеграмі.
У цій школі навчаються 8 українських дітей, які вимушено покинули нашу країну через війну.
"Відвідали місцеву школу. Це одна зі шкіл, у яких допомагають адаптуватися дітям, що не володіють французькою, та у яких вчаться діти різних національностей. Також у школі мала приємне спілкування з українськими школярами, які навчаються у трьох тутешніх академіях, із їхніми батьками та викладачами. Обговорили, як зробити інтеграцію в навчальний процес у франкомовних школах ще м’якшою та що ми спільно з французьким урядом можемо для цього зробити", - написала перша леді.
Олена Зеленська також зауважила, що саме Париж став першим французьким містом, що запровадило офіційне вивчення української мови в школах.
"Вдячна пані Макрон за особисту турботу, якою вона постійно оточує українських дітей, чи то зустрічаючи наших маленьких онкопацієнтів просто з літака, чи ось тут, у школі, розмовляючи з учнями про улюблені предмети. Педагог у минулому, вона робить це з щирого серця, і діти це відчувають. А щирість у допомозі – найцінніше з усього, що ми отримуємо у Франції", - додала Зеленська.
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