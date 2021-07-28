Литва вирішила передати Україні понад 130 тис. доз вакцини AstraZeneca: більше, ніж планували

Про це повідомляє Klaipeda.



Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс 28 липня на засіданні уряду заявив, що вакцина буде доставлена в Україну найближчим часом.



Спочатку Литва планувала передати Україні 100 тис. доз вакцини, але потім уряд вирішив надіслати 131 тис. доз.

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