Литва вирішила передати Україні понад 130 тис. доз вакцини AstraZeneca: більше, ніж планували
Уряд Литви вирішив передати Україні 131 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
Про це повідомляє Klaipeda.
Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс 28 липня на засіданні уряду заявив, що вакцина буде доставлена в Україну найближчим часом.
Спочатку Литва планувала передати Україні 100 тис. доз вакцини, але потім уряд вирішив надіслати 131 тис. доз.
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