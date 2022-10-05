Литва витратить на потреби України майже 3 млн євро, які призначались для Афганістану
Литва вирішила переправити на потреби України кошти, які були призначені для підтримки національних сил Афганістану
Про це повідомляє 15min.
Зазначається, що уряд Литви ухвалив рішення про перенаправлення з Трастового фонду НАТО для національних сил Афганістану 2 мільйони 876 тисяч євро на фінансування потреб України.
Як уточнив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, більшість коштів – понад 2,1 мільйона євро – підуть на закупівлю теплих речей для українських військовослужбовців. Решта буде передана до фонду комплексного пакета НАТО на підтримку України.
Литва з 2015 року щорічно направляла пів мільйона доларів Трастовому фонду НАТО для підтримки національних сил Афганістану. Але після 2021-го, коли до влади в країні прийшов "Талібан", фонд припинив фінансування.
- 30 вересня міноборони Литви підписало договір на закупівлю дронів-камікадзе для України. Кошти на дрони зібрав засновник телеканалу Laisves TV Андрюс Тапінас. Його ініціатива Legion of Boom зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми буде виділено на придбання системи Warmate.
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