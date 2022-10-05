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Литва витратить на потреби України майже 3 млн євро, які призначались для Афганістану

5 жовтня, 2022 середа
19:45

Литва вирішила переправити на потреби України кошти, які були призначені для підтримки національних сил Афганістану

Про це повідомляє 15min.

Зазначається, що уряд Литви ухвалив рішення про перенаправлення з Трастового фонду НАТО для національних сил Афганістану 2 мільйони 876 тисяч євро на фінансування потреб України.

Як уточнив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, більшість коштів – понад 2,1 мільйона євро – підуть на закупівлю теплих речей для українських військовослужбовців. Решта буде передана до фонду комплексного пакета НАТО на підтримку України.

Литва з 2015 року щорічно направляла пів мільйона доларів Трастовому фонду НАТО для підтримки національних сил Афганістану. Але після 2021-го, коли до влади в країні прийшов "Талібан", фонд припинив фінансування.

  • 30 вересня міноборони Литви підписало договір на закупівлю дронів-камікадзе для України. Кошти на дрони зібрав засновник телеканалу Laisves TV Андрюс Тапінас. Його ініціатива Legion of Boom зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми буде виділено на придбання системи Warmate.

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