Міноборони Литви підписало договір на закупівлю дронів-камікадзе для України

Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що гроші, пожертвувані громадянами Литви, підуть на купівлю безпілотних систем Warmate у польської компанії WB Group, і вони будуть передані Україні.

Заступник міністра Вілюс Семяшка раніше повідомляв, що в Польщі буде закуплено два повних комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць летючих боєприпасів, так званих дронів-камікадзе. За його словами, закуплені безпілотники можуть нести вибухові речовини й знищувати танки та командні пункти.

Очікується, що виробники поставлять ці системи в жовтні-листопаді.

Відомо, що дрони-камікадзе Warmate важать близько 5,7 кг, можуть діяти на відстані до 30 км і атакувати зі швидкістю 150 км/год.

Кошти на дрони зібрав засновник телеканалу Laisves TV Андрюс Тапінас. Його ініціатива Legion of Boom зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми буде виділено на придбання системи Warmate.

12 вересня стало відомо, що Литва передасть українським військовим дрони-камікадзе Warmate, придбані на зібрані кошти у рамках кампанії Legion оf Boom, у жовтні-листопаді.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності.

26 вересня Литва доправила Україні 50 бронетранспортерів M113.

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