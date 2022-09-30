Міноборони Литви підписало договір на закупівлю дронів-камікадзе для України
У п'ятницю Міністерство оборони Литви підписало договір із польською компанією на закупівлю дронів-камікадзе для України
Про це повідомляє портал Delfi.
Зазначається, що гроші, пожертвувані громадянами Литви, підуть на купівлю безпілотних систем Warmate у польської компанії WB Group, і вони будуть передані Україні.
Заступник міністра Вілюс Семяшка раніше повідомляв, що в Польщі буде закуплено два повних комплекти, що включають пускову установку і 37 одиниць летючих боєприпасів, так званих дронів-камікадзе. За його словами, закуплені безпілотники можуть нести вибухові речовини й знищувати танки та командні пункти.
Очікується, що виробники поставлять ці системи в жовтні-листопаді.
Відомо, що дрони-камікадзе Warmate важать близько 5,7 кг, можуть діяти на відстані до 30 км і атакувати зі швидкістю 150 км/год.
Кошти на дрони зібрав засновник телеканалу Laisves TV Андрюс Тапінас. Його ініціатива Legion of Boom зібрала понад 2 млн євро, половину цієї суми буде виділено на придбання системи Warmate.
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