Про це повідомив посол України в Литві Петро Бешта, передає Укрінформ.



"Ми всі памʼятаємо у травні перший литовський марафон зі збору коштів на Bayraktar. Також [журналіст] Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії" - сказав Бешта.



Відомо, що раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе на кошти, зібрані у рамках кампанії Legion Of Boom.

18 вересня міністр закордонних справ Литви закликав передати Україні більше зброї. Відомо, що Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів.

21 вересня Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ.

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