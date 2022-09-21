Литва передасть ЗСУ дрони-камікадзе Warmate у жовтні-листопаді, - посол Бешта
Литва передасть українським військовим дрони-камікадзе Warmate, придбані на зібрані кошти у рамках кампанії Legion оf Boom, у жовтні-листопаді
Про це повідомив посол України в Литві Петро Бешта, передає Укрінформ.
"Ми всі памʼятаємо у травні перший литовський марафон зі збору коштів на Bayraktar. Також [журналіст] Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії" - сказав Бешта.
Відомо, що раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва придбає для України 37 дронів-камікадзе на кошти, зібрані у рамках кампанії Legion Of Boom.
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