Про це інформує Delfi.

"Стосовно військової підтримки України, то Литва - підтримувала і підтримуватиме. Буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз передано 50 бронетранспортерів М113", - сказав міністр оборони Литви.

Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва розглядає подальшу підтримку України, консультуючись з партнерами НАТО. Пояснивши це тим, що країна має виконувати свої зобов'язання перед Альянсом для гарантування безпеки своїх військовослужбовців.

18 вересня міністр закордонних справ Литви закликав передати Україні більше зброї. Відомо, що Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів.

21 вересня Литва привела у підвищену бойову готовність війська на тлі часткової мобілізації в РФ.

12 вересня стало відомо, що Литва передасть українським військовим дрони-камікадзе Warmate, придбані на зібрані кошти у рамках кампанії Legion оf Boom, у жовтні-листопаді.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності.

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