Литва доправила Україні 50 бронетранспортерів M113
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що в Україну прибуло 50 подарованих бронетранспортерів М113
Про це інформує Delfi.
"Стосовно військової підтримки України, то Литва - підтримувала і підтримуватиме. Буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз передано 50 бронетранспортерів М113", - сказав міністр оборони Литви.
Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва розглядає подальшу підтримку України, консультуючись з партнерами НАТО. Пояснивши це тим, що країна має виконувати свої зобов'язання перед Альянсом для гарантування безпеки своїх військовослужбовців.
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