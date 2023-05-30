Про це повідомляє Delfi.

У листі закликають не експлуатувати АЕС доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.

"Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені. Інспекція нагадала, що все ще чекає відповідей на поставлені питання безпеки, пов'язані з вибором та оцінкою майданчика, стійкістю певного критичного для безпеки обладнання Білоруської АЕС до сейсмічних явищ і наслідків авіакатастрофи великого комерційного літака, виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, імовірнісною оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки", - йдеться в повідомленні.

Так, в інспекції виступають з проханням до Білорусі пояснити оприлюднену інформацію про те, контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами.

Крім того, там запитують роз'яснення щодо недоліків кріплення корпусу реактора, а також щодо виявлених дефектів і незавершених робіт.

"Мета – отримати від Білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються у навколишнє середовище", - зазначили литовській інспекції.

Також вони закликали закликає МНС та інші відповідальні установи Білорусі опублікувати рекомендації, пред'явлені під час міжнародних експертних місій, і результати їх виконання, надати додаткову інформацію, яка необхідна для більш точного прогнозування можливих аварійних викидів.

Копії листа було надіслано до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейської комісії, Європейської групи з нагляду у сфері ядерної безпеки (ENSREG) та Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA).

Згідно з програмою поетапного енергозапуску, 13 травня до мережі вперше під'єднали другий енергоблок Білоруської АЕС (в Островці) – він доставив в об'єднану енергосистему країни перші кіловат-години електроенергії.

Довідка: Білоруська АЕС із двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт побудована за російським проєктом "АЕС-2006", який належить до проєктів АЕС із водо-водяними реакторами (ВВЕР) третього покоління. Пуск І енергоблоку АЕС (типу ВВЕР-1200) провели 7 листопада 2020 року. На ІІ енергоблоці ВВЕР-1200 тривають будівельні роботи. Спочатку планувалося ввести перший блок на рік раніше, але термін кілька разів переносили. Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець в Гродненській області. На це Литва, Латвія та Естонія домовилися про бойкот електроенергії з Білорусі через запуск цієї АЕС фактично на кордоні з Литвою. Литва та міжнародні експерти стверджують, що будівництво велося з грубими порушеннями технологічних та екологічних стандартів.