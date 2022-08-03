Литва зголосилася забрати 2 тис. українських біженців з Молдови

Про це під час візиту до Молдови заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда".

Білотайте розповіла, що це питання було однією з тем обговорення з її молдовською колегою.

"Ми готові допомогти Молдові, чим можемо – переміщуючи українців до Литви, посилюючи спільні зусилля для боротьби зі злочинністю, зокрема торгівлею людьми, підтримуючи Молдову на її шляху до ЄС", - зазначила міністр.

Литва надала Молдові додаткову гуманітарну допомогу орієнтовно на 500 тисяч євро для підтримки українців, які тимчасово оселилися в країні.

Зараз у Молдові залишаються близько 100 000 українців, які виїхали за кордон через війну. Ще кількасот з тих, які спершу прибули до Молдови, транзитом рушили далі вглиб Європи.

За даними департаменту міграції Литви на початок літа, в країну прибули понад 50 тисяч українців. У червні повідомили про помітне зростання кількості тих, хто повертається додому.

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