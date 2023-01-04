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"Ліверпуль" і "Барселона" можуть обмінятись зірковими футболістами

4 січня, 2023 середа
21:13
Спорт Роберто Фірміно (ліворуч)

Форвард англійського "Ліверпуля" Роберто Фірміно зацікавив іспанську "Барселону"

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, у "Барселоні" хотіли б підписати Роберто Фірміно вже цієї зими.  Контракт бразильця з "Ліверпулем" чинний до кінця сезону. Тому іспанці збираються запропонувати англійцям обмін.

У "Ліверпуль" міг би відправитись Мемфіс Депай. Нідерландець також стане вільним агентом влітку 2023 року. Варіант з обміном повинен задовольнити обидві сторони.

У нинішньому сезоні 31-річний Фірміно провів 21 матч, віддав 4 асисти і забив 9 голів. На рахунку 28-річного Депая 7 матчів, 4 голи і 1 асист.

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футбол
Нідерланди
Іспанія
Барселона
Ліверпуль
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