"Ліверпуль" і "Барселона" можуть обмінятись зірковими футболістами

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, у "Барселоні" хотіли б підписати Роберто Фірміно вже цієї зими. Контракт бразильця з "Ліверпулем" чинний до кінця сезону. Тому іспанці збираються запропонувати англійцям обмін.

У "Ліверпуль" міг би відправитись Мемфіс Депай. Нідерландець також стане вільним агентом влітку 2023 року. Варіант з обміном повинен задовольнити обидві сторони.

У нинішньому сезоні 31-річний Фірміно провів 21 матч, віддав 4 асисти і забив 9 голів. На рахунку 28-річного Депая 7 матчів, 4 голи і 1 асист.

1 січня колишній лідер "Барселони" Луїс Суарес перейшов до бразильського "Греміо".

4 січня іспанська "Барселона" вирішила позбутися півзахисника Ансу Фаті та виставила його на трансфер.

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