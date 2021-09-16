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Головна Спорт "Ліверпуль" перестріляв "Мілан" у шаленому матчі Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" перестріляв "Мілан" у шаленому матчі Ліги чемпіонів

16 вересня, 2021 четвер
00:18
Спорт "Ліверпуль" - "Мілан"

У 1-му турі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг італійський "Мілан"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Команди влаштували на "Енфілді" справжню перестрілку. Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь "Ліверпуля", який першим і вийшов вперед на 9-й хвилині після автоголу Фікайо Томорі.

На 14-й хвилині "Ліверпуль" повинен був подвоїти перевагу в рахунку, але Мохаммед Салах не зумів реалізувати пенальті - блискавичний сейв Майка Меньяна.

Кінець першого тайму був "зоряним часом" "Мілану". "Россонері" спочатку зрівняли рахунок на 42-й хвилині, після блискавичної комбінації Анте Ребіч переграв Аліссона, а вже за кілька миттєвостей вийшли вперед. Браїм Діас заштовхав м'яч у ворота "Ліверпуля".

Перерву краще провели гравці "Ліверпуля". "Мілан" вийшов на другий тайм абсолютно не зібраним - за що поплатився. Мохаммед Салах вже на 49-й хвилині зрівняв рахунок, а в середині другого тайму Джордан Хендерсон космічним ударом поставив крапку в матчі - 3:2 - перемагає "Ліверпуль".

Після 1-го туру "Ліверпуль" очолив турнірну таблицю групи B. "Мілан" з 0 очками йде четвертим. "Порту" та "Атлетико" після нічиєї ділять 2-3 місце. 

У 2-му турі ЛЧ "Мілан" зіграє проти "Атлетико", а "Ліверпуль" зустрінеться з "Порту".

Ліга чемпіонів

1-й тур

15 вересня

"Ліверпуль" (Англія) - "Мілан" (Італія) 3:2

Голи: Томорі, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 - Ребіч, 42, Діас, 44

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