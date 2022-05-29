"Ліверпуль" - "Реал": якими були емоції футболістів після фіналу Ліги чемпіонів. Фоторепортаж
Фінал Ліги чемпіонів 2021/22 закінчився перемогою мадридського "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінальний матч ЛЧ завершився перемогою "Реалу" з рахунком 1:0. "Ліверпуль" пропустив єдиний м'яч на 59-й хвилині. Переможний гол забив Вінісіус Жуніор.
Для "Реалу" це 14-й трофей Ліги чемпіонів в історії. Вперше у кар'єрі головний кубок Європи здобув українець Андрій Лунін.
Усі фото - Getty Images
- 28 травня у фіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль".
- Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав у фіналі Ліги чемпіонів.
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