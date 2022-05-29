Лунін став третім українцем, який виграв ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після перемоги над "Ліверпулем" (1:0) 23-річний Лунін з "Реалу" став третім українцем, якому вдалось виграти Лігу чемпіонів.

Голкіпер повторив досягнення ексфорварду "Мілана" Андрія Шевченка (сезон 2002/2003) та експівзахисника "Баварії" Анатолія Тимощука (сезон 2012/2013).

Лунін у "Реалі":

23-річний Андрій Лунін у цьому сезоні вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу в 2018 році. На рахунку українця по два матчі в Ла Лізі та Кубку Іспанії. В Лізі чемпіонів він не зіграв.

Українець також провів період кар'єри в оренді у іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

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