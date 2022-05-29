Лунін став третім українцем, який виграв ЛЧ
Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав у фіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після перемоги над "Ліверпулем" (1:0) 23-річний Лунін з "Реалу" став третім українцем, якому вдалось виграти Лігу чемпіонів.
Голкіпер повторив досягнення ексфорварду "Мілана" Андрія Шевченка (сезон 2002/2003) та експівзахисника "Баварії" Анатолія Тимощука (сезон 2012/2013).
Лунін у "Реалі":
23-річний Андрій Лунін у цьому сезоні вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу в 2018 році. На рахунку українця по два матчі в Ла Лізі та Кубку Іспанії. В Лізі чемпіонів він не зіграв.
Українець також провів період кар'єри в оренді у іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 30 квітня Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу".
- 9 травня український голкіпер вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії.
- 28 травня у фіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль".
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