"Ліверпуль" впевнено переміг "Атлетико" та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів
У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів мадридський "Атлетико" програв англійському "Ліверпулю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:0. Голи на старті зустрічі забили Діогу Жота та Садіо Мане.
На 36-й хвилині "Атлетико" залишився у меншості. Захисник мадридців Феліпе отримав пряму червону картку за грубий фол.
Групу B очолює англійський "Ліверпуль", у них 12 очок за чотири матчі та достроковий вихід у плей-офф. Друга позиція після 4-х поєдинків у "Порту", в них 5 балів. Третє місце та 4 очки в мадридського "Атлетико".
"Мілан" має лише 1 набраний бал та останню позицію в квартеті. У наступному турі "россонері" зустрінуться з мадридським "Атлетико".
Ліга чемпіонів
4-й тур
3 листопада
Група B
"Ліверупуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0
Голи: Жота, 13 - Мане, 21
Вилучення: Феліпе, 36
- 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
- В іншому матчі Ліги чемпіонів "Мілан" і "Порту" зіграли внічию.
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