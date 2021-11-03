"Ліверпуль" впевнено переміг "Атлетико" та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:0. Голи на старті зустрічі забили Діогу Жота та Садіо Мане.



На 36-й хвилині "Атлетико" залишився у меншості. Захисник мадридців Феліпе отримав пряму червону картку за грубий фол.



Групу B очолює англійський "Ліверпуль", у них 12 очок за чотири матчі та достроковий вихід у плей-офф. Друга позиція після 4-х поєдинків у "Порту", в них 5 балів. Третє місце та 4 очки в мадридського "Атлетико".



"Мілан" має лише 1 набраний бал та останню позицію в квартеті. У наступному турі "россонері" зустрінуться з мадридським "Атлетико".



Ліга чемпіонів



4-й тур



3 листопада



Група B



"Ліверупуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0



Голи: Жота, 13 - Мане, 21



Вилучення: Феліпе, 36

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