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"Ліверпуль" впевнено переміг "Атлетико" та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

3 листопада, 2021 середа
23:53
Спорт "Ліверупуль" - "Атлетико"

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів мадридський "Атлетико" програв англійському "Ліверпулю"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:0. Голи на старті зустрічі забили Діогу Жота та Садіо Мане.

На 36-й хвилині "Атлетико" залишився у меншості. Захисник мадридців Феліпе отримав пряму червону картку за грубий фол.

Групу B очолює англійський "Ліверпуль", у них 12 очок за чотири матчі та достроковий вихід у плей-офф. Друга позиція після 4-х поєдинків у "Порту", в них 5 балів. Третє місце та 4 очки в мадридського "Атлетико".

"Мілан" має лише 1 набраний бал та останню позицію в квартеті. У наступному турі "россонері" зустрінуться з мадридським "Атлетико".

Ліга чемпіонів

4-й тур

3 листопада

Група B
 
"Ліверупуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0

Голи: Жота, 13 - Мане, 21

Вилучення: Феліпе, 36

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