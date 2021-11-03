"Мілан" врятувався від поразки в матчі з "Порту" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився внічию - 1:1. Забили хавбек "Порту" Луїс Діас і захисник португальців Шансель Мбемба, який переправив м'яч у свої ворота, та записав на свій рахунок автогол.

Групу B очолює англійський "Ліверпуль", у них 9 очок за три матчі. Друга позиція після 4-х поєдинків у "Порту", в них 5 балів. Третє місце та 4 очки в мадридського "Атлетико".



"Мілан" має лише 1 набраний бал та останню позицію в квартеті. У наступному турі "россонері" зустрінуться з мадридським "Атлетико".



Ліга чемпіонів



4-й тур



3 листопада



Група B



"Мілан" (Італія) - "Порту" (Португалія) 1:1



Голи: Мбемба, 61 (авт.) - Діас, 6

19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі".

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