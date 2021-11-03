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"Мілан" врятувався від поразки в матчі з "Порту" в ЛЧ

3 листопада, 2021 середа
21:54
Спорт Златан Ібрагімович

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Мілан" і "Порту" зіграли внічию

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився внічию - 1:1. Забили хавбек "Порту" Луїс Діас і захисник португальців Шансель Мбемба, який переправив м'яч у свої ворота, та записав на свій рахунок автогол.

Групу B очолює англійський "Ліверпуль", у них 9 очок за три матчі. Друга позиція після 4-х поєдинків у "Порту", в них 5 балів. Третє місце та 4 очки в мадридського "Атлетико".

"Мілан" має лише 1 набраний бал та останню позицію в квартеті. У наступному турі "россонері" зустрінуться з мадридським "Атлетико".

Ліга чемпіонів

4-й тур

3 листопада

Група B
 
"Мілан" (Італія) - "Порту" (Португалія) 1:1

Голи: Мбемба, 61 (авт.) - Діас, 6

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футбол
Ліга чемпіонів
результати
Мілан
Порту
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