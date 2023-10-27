"Ліверпуль" знищив "Тулузу" у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою "Ліверпуля" з рахунком 5:1. У ворота "Тулузи" голами відзначились Діогу Жота, Ватару Ендо, Дарвін Нуньєс, Рян Гравенберх і Мохамед Салах.

Єдиний м'яч за "Тулузу" забив Тейс Даллінга. Він зрівняв рахунок на 16-й хвилині матчу.

У турнірній таблиці групи E "Ліверпуль" після 3-х матчів має 9 очок і займає першу позицію. У "Тулузи" та "Рояль Уніона СЖ" по 4 бали.

ЛАСК - останній - 0 набраних пунктів.

Ліга Європи

3-й тур

26 жовтня

"Ліверпуль" - "Тулуза" 5:1

Голи: Д. Жота, 9, Ендо, 30, Нуньєс, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 - Даллінга, 16