"Ліверпуль" знищив "Тулузу" у Лізі Європи
У 3-му турі групового раунду Ліги Європи англійський "Ліверпуль" переміг французьку "Тулузу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою "Ліверпуля" з рахунком 5:1. У ворота "Тулузи" голами відзначились Діогу Жота, Ватару Ендо, Дарвін Нуньєс, Рян Гравенберх і Мохамед Салах.
Єдиний м'яч за "Тулузу" забив Тейс Даллінга. Він зрівняв рахунок на 16-й хвилині матчу.
У турнірній таблиці групи E "Ліверпуль" після 3-х матчів має 9 очок і займає першу позицію. У "Тулузи" та "Рояль Уніона СЖ" по 4 бали.
ЛАСК - останній - 0 набраних пунктів.
Ліга Європи
3-й тур
26 жовтня
"Ліверпуль" - "Тулуза" 5:1
Голи: Д. Жота, 9, Ендо, 30, Нуньєс, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 - Даллінга, 16
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