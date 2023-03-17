Лівійська армія знайшла 2,5 тонни урану, що зникли напередодні
У Лівійській національній армії, що діє на сході Лівії, заявили, що виявили 2,5 тонни урану, про зникнення яких раніше сказали в МАГАТЕ
Про це передає ВВС і Fox News.
За словами військових, вони знайшли бочки з ураном недалеко від кордону з Чадом.
Командир підрозділу зв'язку, генерал ЛНА Халед аль-Махджуб у коментарі Al Jazeera зазначив, що бочки з ураном знайшли за 5 кілометрів від того місця, де вони мають бути.
Він також опублікував відео, на якому видно 18 синіх контейнерів, де начебто зберігається ядерний матеріал.
Проте МАГАТЕ заявляє, що наразі "працює над перевіркою" повідомлень національної армії.
"Надходять повідомлення у ЗМІ про знаходження матеріалу. МАГАТЕ активно працює над їх перевіркою", - наголосили в Агенстві.
Зниклий матеріал представляв радіологічний ризик та проблеми ядерної безпеки, додали фахівці.
Експерти BBC кажуть, що зниклий уран не може бути використаний для створення ядерної зброї в його нинішньому стані, але може бути використаний як сировина для програми створення ядерної зброї.
- Раніше інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії виявили, що з полігону у Лівії зникли близько 2,5 тонни природного урану. Бочки із речовиною зберігалися на території, яка більше не контролюється місцевою владою.
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