Ліз Трасс, після обрання прем'єром, обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС

Про це повідомляє Reuters.

Відносини Великобританії з Європою як і раніше викликають серйозну заклопотаність у членів Консервативної партії, які в цілому характеризуються, як більш євроскептично налаштовані, ніж населення в цілому, відзначає агентство.

Уряд автоматично переніс тисячі законів і постанов ЄС в британське законодавство, щоб вони продовжували застосовуватися після Brexit.

"Правила ЄС заважають нашому бізнесу, і це має змінитися. На Даунінг-стріт я скористаюся шансом відійти від застарілих законів і рамок ЄС і отримати вигоду з можливостей, які у нас попереду", - заявила вона.

Раніше уряд вже заявив про свій намір замінити або скасувати чинні закони ЄС, але не встановив терміни.

20 липня депутати від Консервативної партії проголосували за те, щоб і Ріші Сунак, і Ліз Трасс пройшли до фінального етапу конкурсу лідерства партії. Один із них тепер буде обраний замість Бориса Джонсона лідером партії під час голосування, яке триватиме з 4 серпня до початку вересня.

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