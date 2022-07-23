Ліз Трасс, після обрання прем'єром, обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС
Ліз Трасс, головний кандидат на посаду прем'єр-міністра Британії, пообіцяла скасувати всі закони ЄС, що досі діють у країні, до 2023 року
Про це повідомляє Reuters.
Відносини Великобританії з Європою як і раніше викликають серйозну заклопотаність у членів Консервативної партії, які в цілому характеризуються, як більш євроскептично налаштовані, ніж населення в цілому, відзначає агентство.
Уряд автоматично переніс тисячі законів і постанов ЄС в британське законодавство, щоб вони продовжували застосовуватися після Brexit.
"Правила ЄС заважають нашому бізнесу, і це має змінитися. На Даунінг-стріт я скористаюся шансом відійти від застарілих законів і рамок ЄС і отримати вигоду з можливостей, які у нас попереду", - заявила вона.
Раніше уряд вже заявив про свій намір замінити або скасувати чинні закони ЄС, але не встановив терміни.
- 20 липня депутати від Консервативної партії проголосували за те, щоб і Ріші Сунак, і Ліз Трасс пройшли до фінального етапу конкурсу лідерства партії. Один із них тепер буде обраний замість Бориса Джонсона лідером партії під час голосування, яке триватиме з 4 серпня до початку вересня.
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