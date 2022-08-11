"ЛНР" відвідала урядова делегація РФ. Обговорили безпеку та "гармонізацію" з Росією

Про це він повідомив у Telegram.

Одіозний чиновник провів нараду з "лідерами" самопроголошених республік за дорученням президента Володимира Путіна.

У нараді взяли участь генпрокурор Ігор Краснов, перший заступник керівника Адміністрації президента Сергій Кирієнко, голова МВС Володимир Колокольцев, голова Мінбуду Ірек Файзуллін, директор ФСБ Олександр Бортніков, голова СКР Олександр Бастрикін.

На нараді обговорювалися першочергові заходи щодо забезпечення безпеки "ДНР" та "ЛНР", а також сприяння "економічному та соціальному їх розвитку".

Особливу увагу було приділено гармонізації законодавств "республік" з російським, відновленню інфраструктури, питанням ремонту лікарень та підготовки шкіл до початку навчального року, вирішенню соціальних проблем та підтримці громадян, зазначив Медведєв.

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