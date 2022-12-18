Подробиці військовий наводить у себе на фейсбуці.



За його словами, Шуляк про свій візит завчасно не попереджала.

"Минуло три дні, але мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося! Одразу спростую можливе "алібі" пані Олени Шуляк, що начебто - це не було з'ясовування стосунків, а вона просто раптом вирішила мене провідати. Мою маму найбільше здивувало навіть не те, що голова правлячої партії не поцікавилася тим, чи може потрібна якась допомога (ми б у таких людей допомогу й так би не брали), а що вона навіть не запитала про моє самопочуття й чи взагалі я маю змогу з нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла. Прийшла без жодного дозволу чи навіть попередження мене чи моїх близьких", - розповів Симороз.



Як наголошує воїн, нардепка хотіла поговорити про допис, у якому військовий критикує законопроєкт авторства Шуляк про "реформування сфери містобудування".

"На злодії шапка горить", так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах", - зазначив військовий.

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При цьому, на думку Олега Симороза, Шуляк намагалася звинуватити його у тому, що пост про її законопроєкт написаний на замовлення.

"Вона почала просто банально брехати мені в очі й намагатися зробити з мене дурня. Більше того, вона навіть набралася нахабності натякнути, що я у когось взяв гроші за свій резонансний допис про неї! Голова правлячої партії "слуг" напевно думає, що поки в країні йде війна й увага суспільства зосереджена саме на війні, то за зачиненими дверима парламенту, можна спокійно, безкарно й кулуарно, разом із зрадниками з ОПЗЖ протягувати антинародні закони для своєї особистої вигоди", - підсумував боєць ЗСУ Симороз.



Своєю чергою Шуляк наразі це випадок не коментує.



Довідка





Олег Симороз - киянин, військовослужбовець Збройних Сил України.



Правник за освітою. До війни боровся із незаконними забудовами у столиці.



Доброволець 131-ого батальйону ТрО ЗСУ.



Під час бойових дій на Донеччині підірвався на російській міні й втратив обидві ноги. Тоді ж ним було отримано травми голови та рук.

13 грудня нардепи підтримали законопроєкт №5655 про реформу містобудування без широкого обговорення і врахування зауважень різних сторін.



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