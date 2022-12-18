Усунення органів місцевого самоврядування від забудови міст є абсурдним: нардеп Княжицький щодо закону про містобудування
Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що у цьому законі фактично зневілювали діяльність органів місцевого самоврядування, тому Асоціація міст України та понад 38 мерів з різних міст виступили категорично проти цього закону
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Микола Княжицький дав коментар щодо закону про містобудування, який схвалила Верховна Рада 13 грудня.
"У цьому законі фактично зневілювали діяльність органів місцевого самоврядування. Тепер у Львові, Києві чи Харкові може будувати будь-хто будинки будь-якої висотності, тому що це вирішують самі забудовники та приватні органи контролю, які вони самі можуть створювати. Нас найбільше турбувало виключення органів місцевого самоврядування з того, як виглядатимуть міста. Це точно не відповідає ні нашим європейським зобов'язанням, ні принципам демократії. Саме тому Асоціація міст України виступила категорично проти цього закону, а також понад 38 мерів з різних міст, включаючи мерів Києва, Львова, Житомира, Дніпра та багатьох інших міст", - зауважив народний депутат України.
Микола Княжицький зазначив, що цей закон ухвалили завдяки лише домовленості з колишніми представниками ОПЗЖ, які зараз називаються інакше, але суті своєї не змінили, і от зараз вони підголосували владі та допомогли прийняти цей закон скоріше в інтересах або забудовників, або тих людей, які хочуть їх повністю контролювати поза законом та без органів місцевого самоврядування.
"Усунення органів місцевого самоврядування від забудови міст є абсурдним, тому що фактично нівелює функцію органів місцевого самоврядування. Також у законі є норма, яка стосується захисту культурної спадщини, й зараз це буде діяти у порядку повідомлень. Тобто забудовник повинен написати листа в органи, які відповідають за дозволи, щоб не була знищена культурна спадщина, а якщо відповіді немає протягом двох тижнів, то тоді можна вважати це згодою. Очевидно, це теж не дасть часу і можливості провести відповідні експертизи, відповідно, може призвести до руйнування пам'ятників культури та архітектури. Саме тому і міністерство культури виступало проти цього закону. Таким чином відкрилися двері у неконтрольований дикий капіталізм. На мою, думку, усувати органи місцевої влади від забудови міст є неприпустимим", - підкреслив Княжицький.
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