Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська армія не очікувала потужного наступу Збройних сил України. Зараз вони просто в паніці. Вони тікають і кидають свою техніку. Кидають свої арсенали з боєприпасами та десятками здаються в полон. Тут вже інша проблема виникла для нас - ми не знаємо, куди вже дівати російських військовополонених. В росіян зараз на Харківщині знищені всі логістичні шляхи. В них панує хаос і паніка". - пояснив Корсунов.

Боєць ТрО переконаний, що Збройні сили України будуть розвивати контрнаступ та звільняти тимчасово окуповані території.

"Українська армія зараз виглядає дуже потужно. Це сучасна армія з новими зразками озброєння. Наша армія підготовлена до бойових дій. Тому Збройні сили України будуть розвивати контрнаступ на всіх окупованих територіях", - додав він.

8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів Харківської області

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