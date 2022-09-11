Логістичні шляхи росіян на Харківщини знищені. В російській армії на лінії фронту панує хаос, - боєць ТрО Корсунов
Боєць ТрО Харківщини Юрій Корсунов розповів, що росіяни, відступаючи зі своїх позицій, залишають свою техніку та арсенали боєприпасів
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Російська армія не очікувала потужного наступу Збройних сил України. Зараз вони просто в паніці. Вони тікають і кидають свою техніку. Кидають свої арсенали з боєприпасами та десятками здаються в полон. Тут вже інша проблема виникла для нас - ми не знаємо, куди вже дівати російських військовополонених. В росіян зараз на Харківщині знищені всі логістичні шляхи. В них панує хаос і паніка". - пояснив Корсунов.
Боєць ТрО переконаний, що Збройні сили України будуть розвивати контрнаступ та звільняти тимчасово окуповані території.
"Українська армія зараз виглядає дуже потужно. Це сучасна армія з новими зразками озброєння. Наша армія підготовлена до бойових дій. Тому Збройні сили України будуть розвивати контрнаступ на всіх окупованих територіях", - додав він.
- 8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів Харківської області
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