Ломаченко - Коммі: де та коли дивитись бій українця

Про це повідомляє Еспресо.TV.



10 грудня у Нью-Йорку пройшла офіційна процедура зважування напередодні бою Ломаченко - Коммі. Українець показав на вагах результат 60,9 кг, ганець продемонстрував таку саму вагу.



Окрім зважування боксери також традиційно провели дуель поглядів. Ломаченко та Коммі попрощались у позитивному настрої.



Букмекери впевнені, що у Ломаченка не виникне жодних проблем у поєдинку проти Коммі. Коефіцієнт на перемогу українця 1,09. Виграш ганця оцінюється у 9,50. Нічия - 31,0.

Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку. Початок орієнтовано о 6:00.



Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo.





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