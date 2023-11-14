Ломаченко проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу
Василь Ломаченко проведе наступний бій взимку 2024 року проти австралійця Джорджа Камбососа
Про це розповів менеджер боксера з України Егіс Клімас у коментарі ESNEWS.
Він підтвердив, що наступним суперником Ломаченка стане Камбосос, проте зауважив, що поєдинок, який відбудеться у лютому 2024 року не буде титульним.
"Наразі титул недоступний. Анонс бою очікується найближчими днями", – розповів Клімас.
Хто такий Джордж Камбосос
30-річний австралієць володів титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг)з червня 2021 до червня 2022 року. Джордж Камбосос відібрав титул в Теофімо Лопеса, а програв його Девіну Хейні.
Обидва американські боксери перемагали 35-річного Василя Ломаченка, який є ексчемпіоном світу в трьох категоріях - легкій, другій напівлегкій (до 59 кг) та напівлегкій вазі (до 57,2 кг).
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