Ломаченку знайшли заміну в бою за вакантний титул WBC

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.

За його інформацією, наступним суперником непереможного Шакура Стівенсона в бою за вакантний титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг) стане Едвін Де Лос Сантос. Бій відбудеться 16 листопада в Лас-Вегасі.

Домініканець виявився наступним в рейтингу після того, як зустрічатися з американцем відмовився українець Василь Ломаченко та інший боксер зі США - Френк Мартін.

В пасиві Де Лос Сантоса є одна поразка, якої він зазнав у січні 2022 року від Вільяма Фостера зі США.

Чому титул WBC став вакантним

2 серпня WBC оголосила володаря титулу в легкій вазі Девіна Хейні "чемпіоном у відпустці", оскільки американець вирішив провести наступний бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти співвітчизника Реджиса Прогрейса.

WBC планувала санкціонувати бій за вакантний пояс між обов’язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу Василем Ломаченком. Проте українець відмовився виходити на ринг у 2023 році.

Поразка Ломаченка від Хейні

Ломаченко 21 травня у Лас-Вегасі програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Для 35-річного боксера з України ця поразка стала третьою в кар'єрі. Він не погодився з програшем та вимагав у американця реваншу.