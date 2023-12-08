"Луческу був тоталітарним": Суркіс розповів, як помінялось "Динамо" за нового тренера
Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився враженнями, як змінилась київська команда під керівництвом Олександра Шовковського
Про це повідомляє "Динамоманія".
За словами Ігоря Суркіса, під керівництвом Олександра Шовковського футболісти "Динамо" розслабилися.
"Гра змінилася. Настрій дуже гарний у футболістів. Вони, як то кажуть, розслабилися. Тому що Луческу був такий тренер тоталітарний, питав з них дуже суворо. Буде зимова перерва – будемо чекати, як буде далі", - сказав президент "Динамо".
Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ
7 грудня "Динамо" переграло "Металіст 1925" 4:2 та здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом в. о. головного тренера Олександра Шовковського. Кияни мають 25 очок, йдуть в турнірній таблиці п'ятими та мають три гри в запасі.
Попереду динамівців "Кривбас" (33 бали), "Дніпро-1" (33), "Полісся" (31), які зіграли по 16 матчів, а також "Шахтар" (28), який провів на дві зустрічі менше трійки лідерів.
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