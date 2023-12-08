"Луческу був тоталітарним": Суркіс розповів, як помінялось "Динамо" за нового тренера

Про це повідомляє "Динамоманія".

За словами Ігоря Суркіса, під керівництвом Олександра Шовковського футболісти "Динамо" розслабилися.

"Гра змінилася. Настрій дуже гарний у футболістів. Вони, як то кажуть, розслабилися. Тому що Луческу був такий тренер тоталітарний, питав з них дуже суворо. Буде зимова перерва – будемо чекати, як буде далі", - сказав президент "Динамо".

Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ

7 грудня "Динамо" переграло "Металіст 1925" 4:2 та здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом в. о. головного тренера Олександра Шовковського. Кияни мають 25 очок, йдуть в турнірній таблиці п'ятими та мають три гри в запасі.

Попереду динамівців "Кривбас" (33 бали), "Дніпро-1" (33), "Полісся" (31), які зіграли по 16 матчів, а також "Шахтар" (28), який провів на дві зустрічі менше трійки лідерів.