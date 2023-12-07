УПЛ: "Динамо" здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом Шовковського
У четвер, 7 грудня, у перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" переграло "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому таймі динамівці забили тричі - дубль зробив Назар Волошин, ще одним голом відзначився Владислав Ванат. "Металіст 1925" відповів точним ударом Владислава Дмитренка, а на 42-й хвилині залишився у меншості через вилучення Костянтина Бичека.
По перерві кияни у більшості дозволили харків'янам скоротити відставання до мінімального - м'ячем на рахунку Андрія Ременюка. Підсумковий результат на 90-й хвилині встановив оборонець столичного клубу Максим Дячук.
Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ
"Динамо" переграло "Металіст 1925" 4:2 та здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом в. о. головного тренера Олександра Шовковського. Кияни мають 25 очок, йдуть в турнірній таблиці п'ятими та мають три гри в запасі. Попереду динамівців "Кривбас" (33 бали), "Дніпро-1" (33), "Полісся" (31), які зіграли по 16 матчів, а також "Шахтар" (28), який провів на дві зустрічі менше трійки лідерів.
Чемпіонат України
Матч 3-го туру
7 грудня
"Динамо" - "Металіст 1925" 4:2
Голи: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дячук, 90 - Дмитренко, 30, Ременюк, 71
Вилучення: Бичек, 41 ("Металіст 1925")
Фото: upl.ua
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