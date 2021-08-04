Луческу прооперували в Києві, - ЗМІ

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.



Після матчу 2-го туру УПЛ з "Вересом" (4:0), який румун Мірча Луческу провів в VIP-ложі, а не на тренерській лаві, фахівець відправився в лікарню для більш детального медобстеження.



За інформацією джерела, після цього головному тренеру "Динамо" довелося перенести операцію, яка пройшла успішно. Після відновлення фахівець знову зможе приступити до своїх безпосередніх обов'язків. Хвороба Луческу - не повідомляється.

Минулого року 76-річний румун підписав з "Динамо" контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Луческу виграв з киянами всі внутрішні трофеї - чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

2 червня "Динамо" оголосило про продовження контракту з Мірчею Луческу до 2023 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb