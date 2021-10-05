Луческу розкритикував Мессі за трансфер у ПСЖ

Про це повідомляє Telekom Sport.



Луческу не розуміє на що розраховував Мессі, коли переходив з "Барселони" в ПСЖ.



"Не знаю, на що розраховував Мессі, але в 34 роки нелегко перейти в іншу команду, увійти в колектив. У "Барселоні" кожен грав за нього, а Лео ходив по полю, не пробігав більше 8 км. Але коли був з м'ячем, ставав найважливішим гравцем. Йому дозволяли це робити", - сказав тренер Мірча Луческу.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.



Минулого літа Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. З того часу зіграв 5 матчів і забив лише 1 гол.

Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.

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