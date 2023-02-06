Про це повідомляє Antena 3.

За словами румунського тренера, він прокинувся вночі у готелі від сильних поштовхів.

"Я все відчував, це була дуже жахлива ситуація — прокидатися о 4:30 у будівлі, що рухається. Це було непросто, але для нас це було дрібницею, для тих, хто опинився в епіцентрі, я думаю, це було жахливо. Я не панікував, але із жахом думаю про те, що там може бути. Я згадав Бухарест 1977 року", — розповів Луческу, який загадав про потужний землетрус, який у 1977 році стався у Румунії.

Анталія розташовна на відстані у 600-700 км від епіцентру підземних поштовхів, які 5 лютого сталися у Сирії та Туреччині.

Попри землетрус, "Динамо" сьогодні провело в Аксу контрольний матч проти північномакедонської "Шкендії" (1:0).