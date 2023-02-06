Луческу розповів, як землетрус розбудив футболістів "Динамо" у готелі в Туреччині
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що футболісти київського клубу відчули підземні поштовхи вночі 6 лютого в готелі в Анталії
Про це повідомляє Antena 3.
За словами румунського тренера, він прокинувся вночі у готелі від сильних поштовхів.
"Я все відчував, це була дуже жахлива ситуація — прокидатися о 4:30 у будівлі, що рухається. Це було непросто, але для нас це було дрібницею, для тих, хто опинився в епіцентрі, я думаю, це було жахливо. Я не панікував, але із жахом думаю про те, що там може бути. Я згадав Бухарест 1977 року", — розповів Луческу, який загадав про потужний землетрус, який у 1977 році стався у Румунії.
Анталія розташовна на відстані у 600-700 км від епіцентру підземних поштовхів, які 5 лютого сталися у Сирії та Туреччині.
Попри землетрус, "Динамо" сьогодні провело в Аксу контрольний матч проти північномакедонської "Шкендії" (1:0).
- Вночі 6 лютого на південному сході Туреччини у провінції Пазарджик зафіксували землетрус з амплітудою 7,4 бала, президент Туреччини повідомив про 912 загиблих та щонайменше 5 385 поранених, також втрачено зв'язок із деякими українцями
- Вдень 6 лютого в Туреччині стався ще один землетрус, потужність якого склала 7,6 бала.
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