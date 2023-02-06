У Туреччині стався другий за день потужний землетрус

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр та інформаційна агенція Анадолу.

Епіцентром лиха став район Ельбістан, у провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини. Вогнище землетрусу знаходиться на відстані 7 км під землею.