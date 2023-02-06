У Туреччині стався другий за день потужний землетрус
Станом на 13:25 лютого в Туреччині стався ще один землетрус, потужність якого склала 7,6 бала
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр та інформаційна агенція Анадолу.
Епіцентром лиха став район Ельбістан, у провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини. Вогнище землетрусу знаходиться на відстані 7 км під землею.
- Вночі 6 лютого на південному сході Туреччини у провінції Пазарджик зафіксували землетрус з амплітудою 7,4 бала, президент Туреччини повідомив про 912 загиблих та щонайменше 5 385 поранених.
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