Луческу сформував список футболістів, які поїдуть на збори "Динамо"

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, Мірча Луческу не візьме на збори "Динамо" таких гравців, як Джастін Лонвейк, Денис Гармаш та Решат Рамадані.

Футболісти молодіжної збірної України отримають приблизно 10-денну відпустку після того, як команда Руслана Ротаня закінчить виступ на молодіжному Євро-2023.

Список футболістів "Динамо", які 3 липня вирушать на збори:

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет.

Захисники: Біловар, Боль, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Попов, Сирота, Тимчик.

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Булеца, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Лєднєв, Малиш, Перріс, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко, Яцик.

Нападники: Ванат, Рамірес.

"Динамо" проведе збори в Австрії.