Луческу влаштував демарш після поразки "Динамо" від "Шахтаря" в Суперкубку

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Футболісти "Шахтаря" після перемоги над "Динамо" 3:0 влаштували під час церемонії нагородження традиційний "коридор переможців" через який мали пройти усі футболісти та тренери київського клубу.

Проте, Мірча Луческу єдиний з динамівців, демонстративно відмовився проходити через "коридор" та попрямував безпосередньо на сцену, де отримав свою срібну нагороду.

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