Луческу влаштував демарш після поразки "Динамо" від "Шахтаря" в Суперкубку
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відмовився проходити через коридор з футболістів "Шахтаря" під час церемонії нагородження після матчу за Суперкубок України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Футболісти "Шахтаря" після перемоги над "Динамо" 3:0 влаштували під час церемонії нагородження традиційний "коридор переможців" через який мали пройти усі футболісти та тренери київського клубу.
Проте, Мірча Луческу єдиний з динамівців, демонстративно відмовився проходити через "коридор" та попрямував безпосередньо на сцену, де отримав свою срібну нагороду.
- Нагадаємо, 22 вересня "Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України.
- Після гри Мірча Луческу звинуватив футболістів "Шахтаря" у зайвій агресії.
- У відповідь, головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що йому не потрібні уроки моралі від Мірчі Луческу.
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