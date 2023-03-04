Луческу знайшов виправдання поразці "Динамо" від "Інгульця"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За його словами, під час обох пропущених голів, рефері матчу Катерина Монзуль припустилася помилок.

"Обидва м’ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. І під час першого взяття воріт був фол – суперник зіграв не у м’яч, а у нашого гравця. При другому взятті воріт була гра рукою. Такі самі фоли в інший бік арбітр фіксувала. Неправильне трактування епізодів призвела до двох голів "Інгульця", а також спричинило нервозність наших гравців, які почали сваритися з арбітром", - сказав Луческу.

Він додав, що помилки на користь суперників "Динамо" у нинішньому сезоні набули системного характеру.

"Подібне трактування епізодів ми бачимо не вперше, це вже четверта або п’ята подібна гра. У нас вже були й вилучення. Виникає багато запитань, зокрема чому ці помилки у трактуванні відбуваються в односторонньому порядку і завжди не на нашу користь. Увесь цей час я мало говорив про суддівство, проте змушений визнати, що ці помилки впливають на гру. Таке враження, що вона просто знущається з нашої команди та наших гравців", - обурився Луческу після домашньої поразки "Динамо" від "Інгульця" з рахунком 0:2.