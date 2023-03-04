Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Інгулець" повів у рахунку на 12-й хвилині, коли забив Олександр Козак. Наприкінці першого тайму перевагу команди з Петрового збільшив Володимир Одарюк.

Команда Мірчі Луческу програла свій перший матч після зимової перерви з рахунком 0:2. Кияни мають 30 очок та йдуть в турнірній таблиці третіми. "Інгулець" з 16 пунктами - 11-й.

Чемпіонат України

16-й тур

4 березня

"Динамо" - "Інгулець" 0:2

Голи: Козак, 12, Одарюк, 43