"Динамо" програло "Інгульцю" у першому матчі після зимової перерви
У 16- му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" на своєму полі поступилося "Інгульцю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Інгулець" повів у рахунку на 12-й хвилині, коли забив Олександр Козак. Наприкінці першого тайму перевагу команди з Петрового збільшив Володимир Одарюк.
Команда Мірчі Луческу програла свій перший матч після зимової перерви з рахунком 0:2. Кияни мають 30 очок та йдуть в турнірній таблиці третіми. "Інгулець" з 16 пунктами - 11-й.
Чемпіонат України
16-й тур
4 березня
"Динамо" - "Інгулець" 0:2
Голи: Козак, 12, Одарюк, 43
- 3 березня "Кривбас" переміг "Колос" у стартовому матчі 16-го туру чемпіонату України.
- 4 березня, "Дніпро-1" у 16-му турі чемпіонату України зіграв внічию з "Олександрією".
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