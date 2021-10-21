Луческу звинуватив суддю у поразці "Динамо" в матчі проти "Барселони" в ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



За словами Луческу, він впевнений, що арбітр зустрічі повинен був ставити пенальті у ворота "Барселони".



"Вони нас переграли за рахунок досвіду, за рахунок агресивних дій при пресингу. На жаль, у нас не вистачило більшої сміливості, щоб розвивати та завершувати атаки. У другій половині ми вже не боялися грати і атакувати. Ще й фол був на Гармаша в штрафний, захисник зіграв проти нього. Сила "Барселони" - агресивність при пресингу в атаці", - сказав тренер "Динамо" Мірча Луческу.

"Динамо" поступилося "Барселоні" 0:1 та з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та йде другою.

Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".

Друге коло групового раунду ЛЧ "Динамо" розпочне 2 листопада у Києві матчем проти "Барселони".

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