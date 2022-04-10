Луганська ОВА на 11 квітня анонсувала евакуаційний потяг з Новозолотарівки
Евакуаційний потяг вирушить 11 квітня о 14.00 з Новозолотарівки на Луганщині з подальшою пересадкою на потяги в Донецькій області
Про це повідомила Луганська ОВА у Телеграм.
"У понеділок, 11 квітня, за інформацією Укрзалізниці, очікується евакуаційний поїзд з Луганщини. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00", – йдеться у повідомленні.
Далі відбудеться пересадка пасажирів до потягів у Донецькій області
"Можливі зміни. Слідкуйте за повідомленнями", – додали в ОВА.
- Нагадаємо, на 10 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення.
- 9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини. Також вдалося звільнити раніше захоплені окупантами автобуси й евакуювати ними 529 мешканців Мелітополя.
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