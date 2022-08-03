Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Лукашенко - наче той кондуктор, який диктує правила у своєму вагоні. Однак скидається на те, що Путіну цей кондуктор набрид і він хоче його замінити. І я гадаю, що ніякий Китай не завадить Путіну позбутися Лукашенка", - зазначив Клімкін.

Дипломат наголосив, що політика Піднебесної впливає на Росію та Білорусь.

"Навряд чи ми дізнаємось, про що говорили Володимир Путін і Сі Цзіньпін напередодні повномасштабного нападу Росії на Україну. Однак позиція Китаю впливає на Росію та президента Білорусі Лукашенка. Водночас відносини з Китаєм для білоруського диктатора є однією з найкращих гарантій безпеки. Інтерес Китаю в Білорусі полягає в тому, щоб бути присутнім між РФ та Європою. З іншого боку ситуація наразі розвивається так, що невдовзі Росія перетвориться на місток між Європою та Китаєм", - зауважив Павло Клімкін.

31 липня розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії.

2 серпня генерал Микола Маломуж в етері Еспресо висловив думку, що не підкорившись Путіну Лукашенко може бути фізично відсторонений.

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