Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Лукашенко виконує завдання Путіна під прикриттям умовного президента Білорусі, але ситуація може змінитися. Коли Путін перейде всі межі та застосує всі ресурси для чергового наступу, він глобально поставить питання щодо Білорусі, як учасника війни разом з військами РФ. Це високі наступальні операції, які можуть спланувати по всіх напрямках. Про це заявив Путін і Шойгу підтвердив",- зауважив Маломуж.

Генерал додав, що Лукашенко може постраждати від свого оточення, від військових, від населення Білорусі.

"Лукашенко чітко тримає ніс по вітру, але коли постане питання про війну - це загроза і для самого Лукашенко, не тільки, як політика, а як фізичної особи. Не підкорившись Путіну, Лукашенко ризикує бути відсторонений легітимним засобом, наприклад, від хвороби. І тоді вірні РФ військові прийдуть до влади. При такій зміні буде кінець режиму Лукашенко і Путіна. Тому Путін зараз не ризикує дотискати Лукашенко", - пояснив Маломуж.

Розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії

Створена відставними білоруськими силовиками ініціатива BYPOL оприлюднила 25-хвилинне відео "Армія Самозванця". У ньому аналізується стан готовності армії Республіки Білорусь до імовірної участі у війни проти України на боці російського агресора

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