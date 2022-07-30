Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко
Створена відставними білоруськими силовиками ініціатива BYPOL оприлюднила 25-хвилинне відео "Армія Самозванця". У ньому аналізується стан готовності армії Республіки Білорусь до імовірної участі у війни проти України на боці російського агресора
Матеріал з'явився на YouTube.
Як наголошується, білоруським військам російське командування відводить роль "першого ешелону", за яким вже йтимуть з'єднання з РФ. Таким чином, зазначають автори розслідування, втрати білоруси нестимуть ще більші, ніж росіяни, бо підконтрольні самопроголошеному президенту РБ Олександру Лукашенку збройні сили до наступальних дій за участю передусім танків та артилерії, а саме так намагалася діяти Росія у перші місяці після 24 лютого, як стверджується, зовсім не готові.
"За інформацією BYPOL, в ході нещодавньої перевірки готовності 120-ї окремої механізованої бригади з 12 танків, обраних для перевірки, змогли завести лише три", - кажуть розслідувачі.
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Не в найкращому стані і білоруська артилерія.
122-мм 2С1 "Гвоздика" прийнята на озброєння в 1970 році.
152-мм 2С3 "Акація" - у 1971, РСЗВ "Град" - у 1963.
А бронетехніка армії Білорусії, нагадує BYPOL, як і російська, вирізняється "шаленою витратою бензину", що вже призвело до весняної логістичної катастрофи сил РФ в Україні.
Своєю чергою, завдяки артилерії НАТО та використанню БПЛА "українські збройні сили мають багатий досвід ведення вогню та контрбатарейної боротьби".
"У разі нападу на Україну білоруські війська, й насамперед артилерійські частини та з'єднання, просто розстрілюватимуться артилерією ЗСУ, що знаходитиметься поза зоною досяжності білоруських орудь", - підсумовує BYPOL.
- Нагадаємо, генерал-майор СБУ Віктор Ягун припускає, що чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка може замінити значно більш проросійський державний секретар Ради безпеки Білорусі, фаховий військовий Олександр Вольфович.
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