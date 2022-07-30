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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко

Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко

30 липня, 2022 субота
23:33
війна з Росією Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним

Створена відставними білоруськими силовиками ініціатива BYPOL оприлюднила 25-хвилинне відео "Армія Самозванця". У ньому аналізується стан готовності армії Республіки Білорусь до імовірної участі у війни проти України на боці російського агресора

Матеріал з'явився на YouTube.

Як наголошується, білоруським військам російське командування відводить роль "першого ешелону", за яким вже йтимуть з'єднання з РФ. Таким чином, зазначають автори розслідування, втрати білоруси нестимуть ще більші, ніж росіяни, бо підконтрольні самопроголошеному президенту РБ Олександру Лукашенку збройні сили до наступальних дій за участю передусім танків та артилерії, а саме так намагалася діяти Росія у перші місяці після 24 лютого, як стверджується, зовсім не готові.

"За інформацією BYPOL, в ході нещодавньої перевірки готовності 120-ї окремої механізованої бригади з 12 танків, обраних для перевірки, змогли завести лише три", - кажуть розслідувачі.

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Не в найкращому стані і білоруська артилерія.

122-мм 2С1 "Гвоздика" прийнята на озброєння в 1970 році.

152-мм 2С3 "Акація" - у 1971, РСЗВ "Град" - у 1963.

А бронетехніка армії Білорусії, нагадує BYPOL, як і російська, вирізняється "шаленою витратою бензину", що вже призвело до весняної логістичної катастрофи сил РФ в Україні.

Своєю чергою, завдяки артилерії НАТО та використанню БПЛА "українські збройні сили мають багатий досвід ведення вогню та контрбатарейної боротьби".

"У разі нападу на Україну білоруські війська, й насамперед артилерійські частини та з'єднання, просто розстрілюватимуться артилерією ЗСУ, що знаходитиметься поза зоною досяжності білоруських орудь", - підсумовує BYPOL.

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Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
ЗСУ
безпілотник
НАТО
Військові новини
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