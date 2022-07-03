"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка

Про це політичний і військовий діяч заявив у неділю, 3 липня 2022 року, в себе на фейсбуці.

"У найближчій перспективі Україна зобов‘язана провести спеціальну військову операцію зі звільнення братньої Білорусі від нацистського режиму Лукашенка", - зазначив Ярош.

"Цей вусатий політичний тарган, який захопив владу в сусідній країні, має бути ліквідований", - додав Дмитро Ярош.

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При цьому білорусів слід буде визволити від російської окупації, впевнений політик.

"Білорусь буде позбавлена ерефівськоі окупації та, по своїй волі, має обрати майбутній Чорноморсько-Балтійський Союз вільних народів", - наголосив командир УДА.

Окрім того, Україна, за його словами, спільно із союзниками "має надати всю необхідну підтримку білоруським патріотам у створенні новітнього білоруського війська".

Нагадаємо, учора, 2 липня, Лукашенко звинуватив ЗСУ в нібито пуску ракет по білоруській території. У відповідь, за його словами, підконтрольні йому ракетні війська "узяли під приціл" столиці сусідніх держав.

Сьогодні, 3 липня, самопроголошений президент Білорусі заявив про існування "єдиної армії" Союзної держави Росії і Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою вважає такі слова Лукашенка "небезпечним сигналом для білоруського народу".

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