"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
Засновник "Правого сектора", а нині командир Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош закликав до звільнення Білорусі від режиму Олександра Лукашенка збройним шляхом
Про це політичний і військовий діяч заявив у неділю, 3 липня 2022 року, в себе на фейсбуці.
"У найближчій перспективі Україна зобов‘язана провести спеціальну військову операцію зі звільнення братньої Білорусі від нацистського режиму Лукашенка", - зазначив Ярош.
"Цей вусатий політичний тарган, який захопив владу в сусідній країні, має бути ліквідований", - додав Дмитро Ярош.
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При цьому білорусів слід буде визволити від російської окупації, впевнений політик.
"Білорусь буде позбавлена ерефівськоі окупації та, по своїй волі, має обрати майбутній Чорноморсько-Балтійський Союз вільних народів", - наголосив командир УДА.
Окрім того, Україна, за його словами, спільно із союзниками "має надати всю необхідну підтримку білоруським патріотам у створенні новітнього білоруського війська".
- Нагадаємо, учора, 2 липня, Лукашенко звинуватив ЗСУ в нібито пуску ракет по білоруській території. У відповідь, за його словами, підконтрольні йому ракетні війська "узяли під приціл" столиці сусідніх держав.
- Сьогодні, 3 липня, самопроголошений президент Білорусі заявив про існування "єдиної армії" Союзної держави Росії і Білорусі.
- Президент України Володимир Зеленський своєю чергою вважає такі слова Лукашенка "небезпечним сигналом для білоруського народу".
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