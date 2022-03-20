Лукашенко намагається стояти осторонь, але Путін хоче воювати в Україні руками білоруської армії, - Казарін
Журналіст, боєць Територіальної оборони Києва Павло Казарін вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагається стояти осторонь війни Росії проти України, але президент РФ Путін хоче воювати руками білоруської армії
Боєць ТрО розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Білоруський диктатор Лукашенко намагався стояти осторонь російського вторгнення в Україну. Аби мати право "носити біле пальто" і казати про те, що Білорусь не воює з Україною і це лише російська справа", - зазначив Казарін.
Журналіст додав, що враховуючи втрати російської армії в Україні та відсутність резервів, прагнення Російської Федерації участі Білорусі у війні цілком логічне.
"Враховуючи те, що Росія намагається знайти гарматне мʼясо будь-де: від військкоматів до приватних військових компаній та Сирії, зрозуміло, що Путін та його оточення хотіли б воювати з Україною руками білоруської армії. Ми живемо в час "ніколи не кажи ніколи", тож можливість участі Білорусі у війні Росії проти України не можна відкидати", - зауважив Павло Казарін.
- Нагадаємо, підконтрольний режиму Лукашенка надзвичайний та уповноважений посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол заявив, що окрім нього з української території виїхали ще 10 співробітників посольства.
- 19 березня голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що між Білоруссю та Україною немає залізничного сполучення.
- У МВС повідомили, що російська військова техніка підходить до білорусько-українського кордону.
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