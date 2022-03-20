Лукашенко намагається стояти осторонь, але Путін хоче воювати в Україні руками білоруської армії, - Казарін

Боєць ТрО розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Білоруський диктатор Лукашенко намагався стояти осторонь російського вторгнення в Україну. Аби мати право "носити біле пальто" і казати про те, що Білорусь не воює з Україною і це лише російська справа", - зазначив Казарін.



Журналіст додав, що враховуючи втрати російської армії в Україні та відсутність резервів, прагнення Російської Федерації участі Білорусі у війні цілком логічне.



"Враховуючи те, що Росія намагається знайти гарматне мʼясо будь-де: від військкоматів до приватних військових компаній та Сирії, зрозуміло, що Путін та його оточення хотіли б воювати з Україною руками білоруської армії. Ми живемо в час "ніколи не кажи ніколи", тож можливість участі Білорусі у війні Росії проти України не можна відкидати", - зауважив Павло Казарін.

Нагадаємо, підконтрольний режиму Лукашенка надзвичайний та уповноважений посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол заявив, що окрім нього з української території виїхали ще 10 співробітників посольства.

19 березня голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що між Білоруссю та Україною немає залізничного сполучення.

У МВС повідомили, що російська військова техніка підходить до білорусько-українського кордону.